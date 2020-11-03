Viyana’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi

Viyana’da 4 kişinin ölümüne ve 20’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıların IŞİD tarafından üstlenildiği bildirildi.

Reuters, Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün gece meydana gelen terör saldırısını IŞİD tarafından üstlenildiği bilgisini verdi.

Viyana'da dün farklı noktalardan eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Rusya ve Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke, saldırıları kınamıştı.