Fransa'daki İslamcı terör saldırılarına Charlie Hebdo'dan 'kafaları kesilmiş kankan dansçılarıyla' yanıt

Charlie Hebdo, 2015'te uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi Muhammed peygamber karikatürlerini yeniden yayımlamasını takiben Fransa'nın iki kafa kesme vakası dahil İslamcı terör saldırısı dalgasına uğraması ve Müslüman ülkelerle kriz yaşaması üzerine tartışmalı bir kapağa daha imza attı.

Fransa'daki İslamcı tepkilere ve terör saldırılarına meydan okuyan bir kapak yapan Charlie Hebdo hiciv dergisi, 1830 yılında Moulin Rouge kabaresinde doğan ve Paris'le özdeşleşen kankan dansına başvurdu. Kesik kafalarını ellerinde tutarak kankan yapan kadın dansçılar çizerek "Fransa daima Fransa olacaktır" diye yazdı.

La France sera toujours la France !



Retrouvez :



👉 Présidentielle américaine : nos conseils à l'heureux élu

👉 Reportage : quand la circoncision part en couilles

👉 IVG en Pologne : l'Europe regarde ailleurs...



En vente demain ! pic.twitter.com/0bG0ee9899 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 3, 2020

Charlie Hebdo yönetimi, derginin cumhuriyete zarar vermek isteyenlere meydan okumaya devam edeceği açıklamasını yaparak şöyle dedi:

"Fransa Müslümanlarla Müslüman olmayanlar, inananlarla inanmayanlar, Fransız kökenlilerle göçmen arka planlı Fransızlar arasında bölünmüş değildir. Fransa demokrat olanlarla olmayanlar arasında bölünmüştür."

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➡ Saturday Night Covid : le monde de la nuit se reconvertit

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Rendez-vous aussi sur https://t.co/5SPrx5Rgmh ! pic.twitter.com/2xCS8HWuow — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 4, 2020

Charlie Hebdo'nun tavır aldığı İslamcı terör saldırısı dalgası kapsamında öğrencilerine Muhammed peygamber karikatürlerini gösteren bir tarih öğretmeni 16 Ekim'de kafası kesilerek öldürülmüş, 29 Ekim'de bir kiliseye düzenlenen bıçaklı saldırının kurbanlarından birinin kafası kesilmişti. Fransa'nın ardından Avusturya'da başkent Viyana bir IŞİD sempatizanının silahlı saldırısına sahne olmuştu.