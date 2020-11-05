'AstraZeneca, İngiltere’ye aşı teslim tarihini kaçırdı’

Financial Times, AstraZeneca şirketinin Eylül ayı sonuna kadar İngiltere’ye 30 milyon Kovid-19 aşı dozunu teslim etme hedefinin çok gerisinde kaldığını ve yıl sonuna kadar vaat ettiğinin yalnızca yüzde 4’ünü sağlayabileceğini belirtti.

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, “O zamanlar iyi niyetle yapılan tahminler, kesinlikle her şeyin işe yarayacağını ve sorunsuz geçeceğini öngörüyordu” diye açıkladı.

İngiltere hükümeti, 17 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, AstraZeneca’nın eylül sonunda İngiltere’ye 30 milyon aşı dozu teslim edeceğini duyurmuştu. Hükümet ve şirket arasında yapılan anlaşma toplamda 100 milyon dozun teslimini öngörüyordu.

Bingham’ın sözlerine göre, AstraZeneca bu yılın sonuna kadar sadece 4 milyon doz teslim edebilecek.

Buna rağmen Bingham, aşıya en çok ihtiyaç duyan 30 milyon İngilizin 2021 yaz başında aşı yapabileceğini umduklarını söyledi.

Hükümetin, İngiltere için güncel olan diğer aşıları da değerlendirdiğini belirten Bingham, Pfizer/BioNTech’ın bu yılın sonuna kadar 10 milyon doz, Janssen ve Novavax’ın da gelecek yılın ilk yarsında aşılarını teslim edeceğini kaydetti.