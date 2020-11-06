Avusturya Entegrasyon Bakanı: Radikal camilerin kapatılması kararı dine karşı bir saldırı değil

Avusturya'da yaşanan terör saldırısı sonrası içişleri ve entegrasyon bakanlıkları 'radikal camilerin' kapatılması talimatını verdiklerini duyurmuştu. Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, bunun aşırılıkla mücadele için atılmış adım olduğunu söyledi.

Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, Viyana saldırısından sonra radikal camilerin kapatılması kararının dine yönelik bir saldırı olmadığını, bunun aşırılıkla mücadele için yapıldığını söyledi.

Raab düzenlediği basın toplantısında, "Şunu belirtmek benim için önemli: Bu, dinlere yönelik bir saldırı değil, aşırılığa karşı atılmış bir adımdır. Bu, dini bir cemaatin üyelerine yönelik bir saldırı değil, dinin istismarına karşı verilen ortak mücadelenin parçasıdır'' dedi.

Avusturya haber ajansı APA, pazartesi günü başkenti sarsan ve IŞİD tarafından üstlenilen silahlı saldırıların ardından içişleri ve entegrasyon bakanlarının 'radikal camilerin' kapatılması talimatını verdiğini duyurmuştu.