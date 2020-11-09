Merkel'den Biden'a 'AB ile ABD'nin omuz omuza vererek küresel sorunların üstesinden geleceği' mesajı

Trump'a baştan beri soğuk tavrının tersine yeni ABD Başkanı seçilen Biden'la ilgili sıcak bir açıklama yapan Almanya Başbakanı, koronavirüs pandemisinden küresel ısınma ve teröre dek küresel sorunlara karşı AB'nin ABD ile birlik beraberlik içinde hareket edeceği mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan çok çektiğini saklama gereği duymayan ve Kasım 2020 seçimlerinin galibi Joe Biden/Kamala Harris ikilisini tebrik eden dünya liderlerinin başını çeken Şansölye Angela Merkel, yeni süreçle ilgili "Almanya küresel sorunların çözümünde ABD ile yan yana duracak" mesajını verdi.

Dört yıl önce Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından yaptığına kıyasla son derece sıcak açıklamada bulunan Almanya Başbakanı, Trump'ın ciddiye almadığı koronavirüs pandemisi ve küresel ısınmayı anarak, terörü de bunları ekleyerek, küresel meydan okumaların üstesinden gelmek için ABD ile yan yana duracaklarını söyledi.

Almanya ile ABD arasında zamanın sınavından geçmiş bir dostluk olduğunu, iki NATO müttefikinin çok sayıda ortak değerleri ve çıkarları bulunduğunu belirten Merkel, işbirliği vurgusu yaparken, aynı zamanda Avrupalıların da kendi paylarına düşeni yapmak için daha çok çaba sarf edeceklerini söyledi.

Trump'ın Almanya'dan askeri harcamalar ve katılım konusunda daha fazlasını alma baskısına pabuç bırakmamış olan Merkel, yeni seçilmiş ABD Başkanı Biden'a şu mesajı gönderdi:

"Almanlarla Avrupalılar 21. yüzyıldaki bu ortaklıkta daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda olduklarını biliyor. Amerika bizim en önemli müttefikimizdir ve öyle kalacaktır, ancak haklı olarak bizden çabalarımızı artırarak kendi güvenliğimizi garantiye almamızı ve dünyada doğruluğuna inandıklarımıza sahip çıkmamızı bekliyor."

Demokrat Parti'nin en uzun süre senatörlük yapmış isimlerinden biri olarak Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği ve başkanlığı yapan, 2009-17 arasında 47. ABD Başkan Yardımcısı görevini yürüten Biden'ın 'dış politikada on yıllara dayanan tecrübesinin olduğunu', 'kendisiyle güzel karşılaşmalarını ve sohbetlerini hatırladığını' vurgulayan şansölye, göçmen anne babanın çocuğu olarak ilk kadın ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in de pek çok kişi için esin kaynağı oluşturduğunun altını çizdi.

Almanya'nın en uzun süre görev yapan ikinci başbakanının 2016'da Trump'ı kutlamasına sıradışı bir uyarı mesajı da eklenmişti: "Demokratik değerlere saygı göstermeniz şartıyla birlikte çalışırım."