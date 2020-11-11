Papa’dan robotların güvenliği için dua çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünyanın dört bir yanındaki inananlara kasım ayında yapay zeka ve robotların ‘her zaman insanlığa hizmet etmesi’ için dua etme çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, yapay zeka ve robotların dünyayı daha iyi hale getirebileceğini, ancak bunun teknolojinin doğru kullanılması halinde mümkün olabileceğini belirtti.

Papa, aksi halde, teknolojik ilerlemenin sonuçlarının artan eşitsizliğe ve belki de tüm insanlık için küresel tehditlere yol açabileceğini kaydetti.

Bu yılın başlarında Vatikan, Microsoft ve IBM tarafından ortak yayınlanan ‘Roma Yapay Zeka Etiği Çağrısı’ ile teknoloji geliştiricilerine rehberlik edecek ilkeler ‘şeffaflık, kapsayıcılık, sorumluluk, tarafsızlık, güvenilirlik ve güvenlik’ olarak belirlenmişti.