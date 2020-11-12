Mickey Mouse, Donald Duck ve Bugs Bunny mahkemeye çağrıldı

İngiltere’de bir mahkemenin davalı listesine eklenen çizgi film karakterleri duruşmaya çağrıldı.

İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde, aralarında Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny ve Uyuyan Güzel'in bulunduğu birçok ünlü çizgi film karakteri bir mahkemenin çevrimiçi paylaşılan davalılar listesinde yer aldı.

Listenin Leisha Bond adında bir avukat listeyi 'Birisinin işte son günü mü?' sorusuyla Twitter'da paylaşınca mahkemeden açıklama geldi.

​Açıklamada, çizgi film karakterlerinin isimlerinin listeye yeni bir dava yönetim sisteminin testi amacıyla yazıldığı belirtildi.

Mahkeme sözcüsünün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Yaşanan hata nedeniyle özür dileriz. Listeler yayımlanmadan önce isimler kaldırılmış olmalıydı’ dedi.