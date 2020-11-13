Papa, Roma'daki evsizlere ücretsiz koronavirüs testi sunuyor

Vatikan, Roma Katolik Kilisesi'nin düzenlediği 15 Ekim Dünya Yoksulluk Günü etkinlikleri kapsamında Papa Francis tarafından evsizlere ücretsiz Kovid-19 testi sunulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre testler, Aziz Petrus Meydanı yakınlarında yer alan ve Papa'nın birkaç yıl önce Vatikan civarında sokaklarda yaşayan insanlara temel tıbbi bakım sağlamak için kurduğu klinikte gerçekleştiriliyor.

Başpiskopos Rino Fisichella, gazetecilere verdiği demeçte evsizlere günde yaklaşık 50 Kovid-19 testinin yapıldığını ve söz konusu girişimin süresiz olarak devam edeceğini söyledi.

Papa, 4 yıl önce özellikle gelişmiş ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlara dikkat çekmek için 15 Ekim'i 'Dünya Yoksulluk Günü' ilan etmişti.

İtalya, halihazırda 1 milyon toplam vaka sayısının geçerek Kovid-19 pandemisinin en çok vurduğu 10 ülke arasında yer alıyor.