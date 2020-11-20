Gürcistan’da silahlı bir adam 9 kişiyi rehin aldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı bir adam, 9 kişiyi rehin aldı.

Gürcistan’da yayın yapan Rustavi 2 televizyonu, Tiflis’teki bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren bir kişinin içeridekileri rehin aldığını duyurdu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 9 kişinin rehin alındığını bildirdi.

Görgü tanıkları el bombaları olan 5 saldırgan olduğunu ifade etti.

Tiflis Polis Müdürü Vazha Siradze, “Polis olay yerine sevk edildi. Edindiğimiz bilgilere göre, 9 rehin ve 1 saldırgan var” dedi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili ‘soygun’ ve ‘yasadışı olarak silah taşımak’ başlıkları altında soruşturma başlattı.

​Polis, rehinelerin can güvenliği için tüm televizyonlardan olay yerinden canlı yayını kesmelerini istedi.

Olay yerinden 200 metre uzaklıkta bir polis karakolu bulunuyor.

Diğer yandan yaklaşık 1 ay önce Zugdidi kentindeki Gürcistan Bankası şubesinde silahlı bir saldırgan 40’tan fazla kişiyi rehin almıştı. 500 bin dolar talep eden ve kaçmayı başaran saldırgan kayıplara karışmıştı.