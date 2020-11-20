Almanya'daki cinayette 'yamyamlık' şüphesi: Şüpheli, internette yamyamlığı araştırmış

Konuya ilişkin yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Berlin'de Kasım ayının başlarında bulunan bir cesette yapılan incelemelerde 'yamyamlık kanıtları' bulunduğu bildirildi.

44 yaşındaki şahsın öldürülmesine ilişkin, 41 yaşındaki bir şahıs 'cinsel amaçlarla cinayet' şüphesiyle olay mahalline yakın bir konumda bulunan evinde gözaltına alınmıştı.

Berlin Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner, şüphelinin 'yamyamlığa ve insan eti yemeye ilgisi olduğunu' ve daha önce konuya ilişkin internet üzerinden araştırma yaptığını belirtti.

Steltner ayrıca, maktül ve şüphelinin internet üzerinden daha önce temas kurduğunu kaydetti.

Almanya'da 2006 yılında Armin Meiwes isimli bir şahıs, internet üzerinden tanıştığı bir kişiyi öldürüp etini yediği için suçlu bulunmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2015'te ise bir Alman polis memuru, yamyamlık üzerine kurulmuş bir online tartışma forumunda tanıştığı bir kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuştu. Savcılar, kurbanın 'biri tarafından yenme fantazisi' kurduğunu tespit etmiş, ancak şüphelinin gerçekten kurbana ait eti yediğini kanıtlayacak nitelikte bir delile ulaşmadıklarını bildirmişti.