Belarus'tan AB yaptırımlarına yanıt: 'Üst düzey yetkililere yaptırım uygulanacak'

9 Ağustos'ta düzenlenen tartışmalı devlet başkanlığı seçimleri sonrasında seçimlerde 'usulsüzlük' yapıldığı ve protestoculara şiddet uygulandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a uyguladığı yaptırımlara Minsk idaresinden yanıt geldi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Belarus 1 televizyonuna, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 17 Kasım'da düzenlediği dış politika gündemli toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Toplantıda, yaklaşık bir hafta önce Avrupalı ​​ortaklarımızın attığı adımlarla ilgili olarak yanıt mahiyetindeki tedbirlerimizi de tartıştık" dedi.

AB'nin Belarus'tan 15 şahsa ilave yaptırımlar uyguladığını hatırlatan diyen Makey, "Durumu tartışırken, AB liderlerinin temsilcilerini ve bir dizi Avrupa ülkesinin liderini de içerecek şahıslara yönelik yaptırım listelerimizi de genişleteceğimizi belirtmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

AB, ekim ayının başlarında 40 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulama kararı almıştı. Birlik, sonrasında listeyi Lukaşenko'yu da içerecek şekilde genişletme yönünde karar aldı.

Öte yandan AB'nin Belaruslu yöneticileri hedef alan yaptırımları genişletmesi bekleniyor.