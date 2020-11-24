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    Macron: 15 Aralık'tan itibaren akşam 9'dan sabah 7'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    © AFP 2020 / Thomas Coex
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ülke genelinde 15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının, tam gün kaldırılacağını, 21.00-07.00 saatlerinde uygulanacağını açıkladı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan halka seslenerek, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısının önemli seviyede düştüğünü söyledi.

    Yoğun bakımda bulunanların sayısının 4 bin 900'dan 4 bin 300'e düştüğünü ifade eden Macron, ikinci dalgada pik noktasına ulaşıldığını belirtti.

    Macron, 28 Kasım'dan itibaren temel ihtiyaç olmayan ürünlerin satıldığı mağazaların saat 21.00'a kadar hizmet verebileceğini, insanların evin 20 kilometre etrafında 3 saat süreyle dışarı çıkmasına izin verileceğini duyurdu.

    Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran
    © İHA
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    Ülkede günlük Kovid-19 sayısının 5 binin altına düşmesi halinde 15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün kaldırılacağını, 21.00-07.00 saatlerinde uygulanacağını vurgulayan Macron, ancak Noel ve yılbaşı nedeniyle istisnai olarak 24 ve 31 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının geçerli olmayacağını aktardı.

    Macron, sinema, tiyatro ve gece kulüplerinin kapalı kalmaya devam edeceğini, spor salonları ile restoranların salgının durumuna göre 20 Ocak'ta açılabileceğini belirtti.

    Kış sporlarının gelecek yılın ocak ayının içinde gerçekleştirebileceğini ifade eden Macron, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin izole edilmesinin zorunlu olmasını istediğini kaydetti.

    Aşı zorunlu olmayacak

    Macron, Avrupa Birliği (AB) ile maksimum seviyede aşı dozları satın aldıklarını söyledi.

    © REUTERS / Christian Hartmann
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    Ülkede aşı çalışmalarını bilgilendirme konusunda şeffaf olacaklarını dile getiren Macron, aşının ülkede zorunlu olmayacağını ve aşı kampanyası düzenleyeceklerini belirtti.

    Kovid-19 salgınına karşı aşı kullanımına aralık sonu veya 2021'in ocak ayının başından itibaren başlanacağını duyuran Macron, ülkede salgının neden olduğunu ekonomik krizin derinleşeceğine dikkati çekti.

    Macron, ekonomik zorluklar yaşayan 4 milyon aile ve 1.3 milyon gence maddi destekte bulunacaklarını aktardı.

    Emmaunel Macron, bugün aldığı kararların sorumluluğunu üstlendiği sözlerini ekledi.

    Kovid-19 nedeniyle 30 Ekim'den bu yana Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Salgın, Karantina, Koronavirüs aşısı, Tedbir, Kovid-19, Koronavirüs, Fransa
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