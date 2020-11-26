Almanya'nın öncülüğündeki NATO reform planı hazır: Türkiye'ye veto davetiyesi niteliğinde öneriler var

Fransa'nın istediği, Almanya'nın öncülük ettiği NATO reformu taslağı, üye ülkelere gönderildi. Raporun ittifak üyesi olmayan AB ülkelerinin liderlerinin NATO zirvelerine davet edilmesi önerisini, Türkiye'nin Kıbrıs nedeniyle veto etmesi kaçınılmaz gözüküyor. Ancak bir diğer öneri de üye ülkelerin ittifak kararlarını veto etmesinin zorlaştırılması.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından beyin ölümünün ilan edilmesinden bir yıl sonra NATO'yu hayata döndürmeyi amaçlayan reform taslağı hazır edildi.

Alman haber ajansı DPA, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın girişimiyle oluşturulan ve eski bakanlarla diplomatları da kapsayan uzmanlar komisyonunun, reform raporunu tamamladığını duyurdu.

140 somut öneriden oluşan reform taslağı, NATO üyesi 30 ülkeye gönderildi ve 1-2 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacak.

Üye ülkelerin ilgili bakanlarının sık sık ve yeni türde toplantılar düzenlemesi yoluyla daha yakın işbirliğine gitmesi, yeni ortaya çıkan güvenlik tehditlerine ya da uluslararası krize siyasi tepki verme sürecinin hızlanması gibi tavsiyeler içeren rapordaki bazı önerileri Türkiye'nin veto etmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, öneriler arasında, ittifak üyesi olmayan AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi yer alıyor.

NATO ile AB arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesini hedefleyen bu öneriyi Kıbrıs sorunu nedeniyle Türkiye'nin veto etmesi kaçınılmaz gözüküyor.

AB üyesi 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ifadesini kullanıyor.

NATO-AB yakınlaşması planına AB'den ayrılan Britanya da sıcak bakmıyor.

NATO'ya üye olmayan AB ülkeleri, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Malta ve İsveç olarak sıralanıyor.

Ankara 2017'de Viyana'yla yaşadığı siyasi gerilim nedeniyle Avusturya'nın NATO ile ortaklık programlarına dahil edilmesini engellemişti.

Ayrıca üye ülkelerin ittifak kararlarını veto etmesinin zorlaştırılması önerisine Türkiye'nin yanısıra Macaristan'ın da karşı çıkması bekleniyor.

DPA'nın aktardığı raporun diğer öne çıkan önerileri şöyle:

* İttifak içindeki karar alma süreçlerini hızlandırmak üzere üst düzey siyasi görüşmelerin artırılması ve bu görüşmelerin sadece Brüksel'deki NATO merkezinde değil, bakanlar düzeyinde üye ülkelerde de gerçekleştirilmesi, örneğin dışişleri bakanlarının ek toplantılar yapması ya da terörle mücadele konusunda içişleri bakanlarının toplanması...

* Bugün üye ülkelerin ortak bildirilere onay verip yayımlama süreci günler alırken, güvenlik politikaları açısından önem taşıyan konularda daha hızlı siyasi tepki verilebilmesi için mekanizma oluşturulması...

* Çin'den gelebilecek tehditlere çok daha güçlü şekilde odaklanılması...