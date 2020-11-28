Danimarka, toplu mezarlara gömülen milyonlarca vizonu yakmayı planlıyor

Dünyanın en büyük vizon kürkü ihracatçısı Danimarka, hayvanlarda Kovid-19'un mutasyona uğramış bir versiyonunun bulunmasının ardından, Başbakan Mette Frederiksen, ülkedeki tüm vizon popülasyonunun öldürüleceğini duyurdu. 15-17 milyon vizonun bulunduğu tahmin edilen ülkede şu ana kadar 10 milyon vizonun itlaf edildiği belirtildi.

Ancak haftanın başında yayımlanan tüyler ürperten fotoğraflarda, vizonların cesetlerinin çürüme esnasında ortaya çıkan gazlar nedeniyle şişerek toprağın üstüne çıktığı görüldü. Bu çevredeki toprağa yüksek seviyelerde fosfor ve nitrojen salınabileceği konusunda endişelere yol açtı.

Bu nedenle, ülkede şimdi de milyonlarca vizonun gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılıp yakılması gündeme geldi.

Ülkenin yeni Tarım Bakanı Rasmus Prehn, bu nedenle, vizonların toplu mezardan çıkarılıp yakılması fikrine destek verdiğini söyledi. Prehn, "Duyduğum ilk günden beri sahip olduğumuz vizon sorunundan yakarak kurtulmak istiyordum” dedi.

Vekillerin çoğunun bu planı desteklediği belirtildi

Hükümete tepki

Danimarkalılar ölü hayvanların fotoğraflarını zombi vizon etiketi kullanarak sosyal medyada paylaşarak, hükümete tepki gösterdi.

Danimarka'da 15 ila 17 milyon arasındaki vizon Koronavirüs'ün bir mutasyonuna rastlandığı için öldürülmüştü. Danimarka'da bir mahkeme, bu öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıkladıktan sonra ülkenin Tarım Bakanı istifa etmişti.