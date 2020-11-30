Azerbaycan: Ermenistan işgalinden kurtarılan toprakların yüzde 85'i mayın tehlikesi taşıyor

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) yetkilisi İsmailov, Ermeni işgalinden kurtarılan toprakların yüzde 80-85’inin çok sayıda mayın nedeniyle tehlikeli olduğunu belirtti.

ANAMA Acil Müdahale Başkanı İdris İsmailov, bugünkü basın toplantısında, “Ermeni işgalinden kurtarılan toprakların yüzde 80-85’i halen tehlikeli” ifadesini kullandı.

Bölgeyi yaşanacak hale getirme çalışmalarının iki aşamada geçeceğini dile getiren İsmailov, “İnsanların, kendi topraklarına 3-4 yıl sonra dönebileceği bekleniyor” dedi.

Halihazırda Şuşa şehrine giden yolda mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan İsmailov, Kelbecer bölgesinde de çalışmaların başladığını kaydetti.

ANAMA Direktörü Gazanfer Ahmedov da patlamayan mermi veya mayınların infilak etme riski nedeniyle vatandaşlara geçici olarak bu toprakları ziyaret etmeme çağrısında bulundu.