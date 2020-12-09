Fransa'da mürettebat dahil 6 kişinin bulunduğu helikopter düştü

Fransa'nın Savoie bölgesinde mürettebatla birlikte 6 kişinin içinde bulunduğu bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Savoie Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam 19 civarında, Fransız Hava Hizmetleri'ne (SAF) ait bir helikopterin Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştüğü belirtildi.

Açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği aktarıldı.

Helikopterin yerinin tespit edilerek enkazına ulaşılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, sis nedeniyle helikoptere ulaşmakta zorluk çekildiği kaydedildi.