Miçotakis: Türkiye'nin davranışları AB'nin baskısı olmadan değişmeyecek

AB liderlerinin buluştuğu, Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunun da ele alınacağı zirve öncesinde konuşan Miçotakis, AB tarafından baskı yapılmadıkça Türkiye’nin davranışlarının değişmeyeceğini söyledi.

Başbakanlık basın dairesinin bildirdiği üzere Avrupa Halk Partisi (EPP) yönetiminin AB zirvesine hazırlık toplantısında video konferans yoluyla katılan Miçotakis, Yunanistan'ın her zaman Türkiye ile diyalog ve ilişkilerin normalleşmesi için çabaladığını belirtti.

Yunan Başbakan, “Ancak (Türkiye’ye) baskı yapılmadıkça davranışını değiştirmesini bekleyemeyiz” diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'nın olumlu gündeme bağlı kalma önerisini reddettiğini ve Doğu Akdeniz'de sonuçları olacak tek taraflı eylem yolunu seçtiğini vurgulayan Miçotakis, Ankara’nın provokasyonlara son vermek ve araştırma gemisini Yunanistan’ın kıta sahanlığından çekmek için çok fırsatı olduğunu, ancak bunu ancak Avrupa Konseyi toplantısından 10 gün önce göstermelik olarak yapmaya karar verdiğini ileri sürdü.

Yunan Başbakan ayrıca ‘Maraş'la doruk noktasına ulaşan Kıbrıs’a karşı kışkırtmalara’ ve Türkiye'nin (Kıbrıs sorununa) iki devletin bir arada yaşamasına dayanan çözüm lehine artık net söylemlerde bulunduğunu savunarak, Avrupa Konseyi’nin ekim toplantısından sonuçlara atıfla, “Avrupa Konseyi kendi aldığı kararları yerine getirmeli ve Türkiye’ye net sinyal göndermeli” ifadelerini kullandı.

‘Avrupa silahlarının Türkiye'ye satışını dondurma gerekliliğini’ dile getiren Miçotakis, üye devletlerin diğer AB üye ülkelerini hedef alan saldırı silahlarını Türkiye'ye ihraç etmemesi gerektiğinin altını çizdi.