İsveç Hava Kuvvetlerinden 'Noel Ağacı' koreografisi

İsveç’in Göteborg şehrinde dün İsveç Hava Kuvvetleri, yılbaşının yaklaşması ile her sene Aralık ayında gerçekleştirdiği “Noel Ağacı” koreografisini yaparak uçuş gerçekleştirdi. Gösteriye, 14 adet Jas-39 Gripen tipi savaş uçağı katılırken, saatte yaklaşık 500 kilometre hızla uçtular. Hava Kuvvetleri, her yıl pratik yapmak ve varlığını göstermek için ülke genelinde Noel Ağacı düzeninde uçuşlar yapıyor.

Skaraborg Hava Filosu İletişim Müdürü John Lidman yaptığı açıklamada, savunma hareketinin yıllık uçuş gerçekleştirmesinin popüler olduğunu belirterek, "Noel yakında geliyor. Bu aktivite bir tatbikattır. 14 Jas-39 Gripen savaş uçağı ile gerçekleştiriliyor. Pilotlar havada 1 saat 20 dakika pozisyonlarını koruyacaklar. Havanın durumuna göre rota değişebilir” dedi.

14 Aralık’ta ise Arlanda Havaalanı'nda kalkacak olan savaş uçakları başkent Stockholm’de aynı gösteri uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.

​