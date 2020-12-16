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    Fransız hükümetinin yeterince erkek istihdam etmediği gerekçesiyle ceza kestiği Paris Belediye Başkanı: Çok feministiz

    © AP Photo / Lionel Bonaventure, Pool
    Avrupa
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    Fransa ulusal hükümeti, yeterince erkek işe almadığı ve terfi ettirmediği gerekçesiyle solcu kadın başkanlı başkent belediyesini para cezasına çarptırdı. 90 bin euroluk ceza kesilmesini "Çok feministiz" diyerek tiye alan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Cezalandırıldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" diye ekledi.

    Fransa'da solcu kadın siyasetçi Anne Hidalgo'nun başkanlığındaki başkent belediyesi, Kamu Hizmetleri Bakanlığı tarafından 90 bin euro para cezasına çarptırıldı. 

    Paris Belediyesi'nin ihlal etmekle suçlandığı 2013 tarihli istihdamda cinsiyet eşitliği kuralı, kamu hizmetlerinde yönetici pozisyonlarına yeni atamaların yüzde 60'dan fazlasının bir cinsiyetten yapılmasına set çekmeyi amaçlıyor. 

    Aslında kadınların haksızlığa uğramasını engellemeyi amaçlayan kural, 2018 yılında 11 kadın ve 5 erkek yetkiliyi terfi ettiren ve çalışan alımının yüzde 69'unu kadınlarla gerçekleştiren Paris Belediyesi'ni hedef aldı.  

    Para cezasına çarptırılmalarını, "Cezalandırıldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Çok feministiz" diyerek tiye alan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yönetimin çekle birlikte bizzat Kamu Hizmetleri Bakanlığına giderek ödemeyi yapacağını söyledi. 

    Belediye Meclisi'ne "Yönetimimiz birdenbire çok feminist hal aldı" diye hitap eden Sosyalist Partili Belediye Başkanı, Fransa'da yönetici pozisyonlarına terfilerde kadınların aleyhine cinsiyet uçurumunun devam ettiğine dikkat çekti.

    Ancak daha fazla kadın atayarak bu uçurumun bir nebze telafi edilebileceğini belirten Hidalgo, "Bu cezanın saçma, adaletsiz ve tehlikeli olduğu aşikar" dedi. 

    Başkentin belediye başkanını teskine çalışan Kamu Hizmetleri Bakanı Amelie de Montchalin, Twitter'dan, yasaların daha sonra değiştiği, 2019'da genel cinsiyet dengesi etkilenmediği müddetçe çok fazla erkek ya da kadın atanmasına para cezalarının düşürüldüğü, ama cezanın değişiklikten önceki döneme dair olduğu karşılığını verdi. Kadın bakan, kadın belediye başkanını kamu görevlerinde kadınların terfi meselesini görüşmek üzere görüşmeye davet etti.

    Bu yılın başında yayımlanan kadın-erkek eşitliği endeksine göre Fransa'da tün işler çapında kadınlara erkeklerden yüzde 25 , erkeklerle yaş ve pozisyon aynılığı durumunda kadınlara yüzde 9 daha az ödeme yapılıyor. 250'den fazla çalışan istihdam eden şirketlerin yüzde 17'si için Fransa'nın eşit işe eşit maaş kuralının olası ihlalinden Eylül 2019'da kırmızı alarm verilmişti.

    Etiketler:
    Terfi, istihdam, Cinsiyet eşitliği, Kadın erkek eşitsizliği, Kadın Erkek eşitliği, Fransa, Paris Belediyesi, Anne Hidalgo, Amelie de Montchalin
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