TürkAkım'ın Sırbistan'daki kısmında gaz dolum işlemi başladı

Rus basınına konuşan konuya vakıf bir kaynak, TürkAkım doğalgaz boru hattı sisteminin Sırbistan'daki kısmının gaz dolum işleminin başladığını söyledi.

TürkAkım'ın Sırbistan kısmından yapılacak gaz sevkiyatı 1 Ocak 2021'de başlayacak. Sonraki aşamada Macaristan'a oradan da Avusturya'ya ulaşacak hat, Ukrayna'dan Avrupaya Rus gazını taşıyan hattın yerini alacak.

Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa'nın güneyine taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı bu yılın ocak ayında faaliyete geçmişti.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya bu hattan gazı ilk alan ülkeler olmuştu. Bulgaristan’dan Sırbistan'a uzanan 474 kilometrelik bölümün inşaatı, yapımını üstlenen şirketler arasındaki anlaşmazlıklar ve pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmişti.