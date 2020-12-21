Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onayladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bu onay doğrultusunda yapacağı resmi yetkilendirmesin ardından, aşıların dağıtımına başlanacak.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılama çalışmalarına başlayacak.

İngiltere ve ABD'nin Pfizer - BioNTech aşısına onay vermesinin ardından, Almanya, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan EMA'dan, Avrupa için onay sürecini hızlandırmasını istedi.

Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), 29 Aralık'ta yapılması planlanan toplantıyı 1 hafta öne çekti.