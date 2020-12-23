Macron'un köpeği Nemo, yurttaşa bilinçli hayvan edinme çağrısı yaptı, hayvana şiddeti önleme yasasının müjdesini verdi

Fransa'nın 'birinci' köpeği Kaptan Nemo, yurttaşlara Noel'de evcil hayvan edinmeleri, ama bunu bilinçli şekilde yapmaları çağrısında bulunan videoda rol aldı. Macron'un Facebook sayfasında yayımlanan video, hayvana şiddete ağır ceza, hayvan sığınaklarına 20 milyon euro, yoksul hayvan severlere devlet desteği öngören yasa tasarısını da duyurdu.

Fransa'nın 'birinci' köpeği Kaptan Nemo, yurttaşlara Noel'de evcil hayvan edinmeleri, ama bunu bilinçli şekilde yapmaları çağrısında bulunan videoda rol aldı. Video, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Facebook sayfasında yayımlandı.

Nemo, le chien des Macron, se met en scène contre les abandons d'animaux https://t.co/DiJKKcj1er pic.twitter.com/bHoCwEU7U8 — BFMTV (@BFMTV) December 22, 2020

Videoda gözlerini kameraya diken Labrador-Griffon melezi siyah renkli köpeğin içinden geçenler, "Benim hikayem terk edilmekle başladı. Benim gibi 100 bin hayvan her yıl Fransa'da terk ediliyor. Noel'de onları evlat edinin, ama bunu bilinçli şekilde yapın" altyazısıyla aktarıldı.

French President Emmanuel Macron's dog Nemo stars in video asking people to adopt pets "with awareness" at Christmas 🐶https://t.co/1lPEWxL4yN — BBC News (World) (@BBCWorld) December 23, 2020

Macron'un eşiyle birlikte bir hayvan kurtarma merkezinden 250 euro bağışta bulunarak aldığı Kaptan Nemo "Evcil hayvanınız ailenizin bir parçasıdır, o size güvenir" ikazında bulundu.

A Yuletide message from Macron's dog, Nemo.



Nemo a un message pour vous ! https://t.co/dJo90xV9yq via @FacebookWatch — Pete Holdaway (@oldpigsqueal) December 23, 2020

Videoda hayvanlara yönelik zulümle mücadele için evcil hayvan edinme yasa tasarısının ocak ayında parlamentoda görüşüleceği de duyuruldu.

VIDÉO - Nemo, le chien des Macron, mis en scène pour lutter contre l'abandon des animaux domestiques https://t.co/vioTu1oQwr pic.twitter.com/18LPI3BpEr — LCI (@LCI) December 23, 2020

Hayvan satın alan bilinçlilik ruhsatıyla sorumlu kılınacak

Tasarı hayvan kurtarma merkezlerinin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesine 20 milyon euro aktarılmasını, hayvana zulmetmenin daha ağır şekilde cezalandırılmasını ve evcil hayvan satın alanların aynı zamanda onlara iyi bakmalarını sağlayacak kılavuz niteliğinde bilinçlilik ruhsatına sahip olmasını öngörüyor. Evcil hayvan bakan ama maddi imkanları sınırlı olanlara veteriner masraflarını karşılamalarını sağlayacak sübvansiyon talep etme hakkı da tanıyor.

Yabancı liderleri karşılama heyetinin başı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı sarayının 'birinci köpeğinin' olması adetinin devamı olan Kaptan Nemo, ilk kez Macron'un yanında Ağustos 2017'de görüntülendi, Elysée Sarayı'nın merdivenlerinde yabancı devlet ve hükümet başkanlarını karşılaması gündem oldu.

Emmanuel Macron sensibilise sur l'abandon des animaux, grâce à Nemo son chien https://t.co/AYZmJ7Mwdl — RTL France (@RTLFrance) December 23, 2020

Adını Macron'un çok sevdiği Jules Verne'in bilim kurgu klasiği 'Denizler Altında Yirmi Bin Fersah' romanındaki denizaltı komutanı Kaptan Nemo'dan alan köpek, önceki Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kalesi Corrèze bölgesinin Tulle kentinde terk edilmişti. Hollande'a da Elysée Sarayı'nda Philae isimli bir dişi labrador eşlik etmişti.