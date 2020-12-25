Belarus lideri Lukaşenko: Bir grup teröristi yakaladık, yılbaşımızı mahvedeceklerdi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen günlerde bir grup teröristin yakalandığı açıklamasında bulunarak, bunların muhalif aktivist ve işletmeci Nikolay Avruhoviç'in himayesinde olduğunu ifade etti.

Avtuhoviç'i küçümsediğini söyleyen Lukaşenko, teröristlerin saldırı planladığını ve ülkeye Ukrayna üzerinden 'tonlarca' silah sokmaya çalıştığını belirterek "Alçaklar. Şimdi onların tüm kanallarını açığa çıkardık. Eğer arkadaşlarımız, ki hepsine derhal devlet ödülü verilmesini emrettim, onları yakalamasaydı yılbaşımızı mahvedeceklerdi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Belarus medyası, ülkede bir terör grubunun ifşa edildiğini ve suç kayıtlarında kundaklama ve bombalı saldırılar olduğunu bildirmişti.

Grubun daha önce Grodna bölgesinde birkaç saldırı düzenlediği, polis merkezini kundakladığı ve bir otomobili havaya uçurduğu belirtilmişti. Avtuhoviç dahil 8 grup üyesinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

'Belarus seçimler öncesinde olduğundan daha iyi olacak'

"Herkes, 'Keşke ülkemiz seçimler öncesinde olduğu hale dönse, keşke o ülkede yaşasak' diyor" diyen Lukaşenko, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, artık o ülke olmayacak ve gerek de yok. Daha iyi olacağız. Bundan eminim. Belaruslular salak insanlar değil, bu dönemi aşacak ve neler kaybettiğimizi değil, neler kaybedebileceğimizi ve elimizde nelerle kalacağımızı anlayacak."