Pamela Anderson: Sevgili arkadaşım Julian Assange için özel bir gün doğumu, mücadele bitmedi

ABD'li oyuncu Pamela Anderson, dün görülen duruşmada ABD'ye iadesi reddedilen WikiLeaks kurucusu Julian Assange için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Assange'ı 'sevgili arkadaşım' olarak tanımlayan Anderson, "Sevgili arkadaşım Julian Assange için özel bir gün doğumu. İade edilmeyecek, bizi izlemeye devam edin, kavga bitmedi ama nefes almak için umut verici bir an. Julian'ı mahkemede, o maskenin içinde o nefesi alabildiğini hayal edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

A

special sunrise

for my dear friend #JulianAssange - (not to be extradited) stay tuned, the fight is not over -

but,

a hopeful moment 🐬

to breathe in-

I can only imagine Julian

(in court, still in that mask), taking that breath.. #humanrights #freespeech#pardonassange pic.twitter.com/hngxb4rZOB — Pamela Anderson (@pamfoundation) January 4, 2021

Anderson ayrıca, WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson'un mahkeme salonu önündeki konuşmasını da Instagram hesabından paylaştı.

Assange'ın uzun süredir destekçisi ve arkadaşı olan Anderson, WikiLeaks kurucusunu hapishanede de ziyaret etmişti.

Avustralya'dan Assange'a geri dönüş bileti

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da bugün yaptığı açıklamada Assange'ın iade talebinin reddedilmesinin ardından 'evine dönmekte özgür olduğunu' söyledi.

Morrison, yerel radyo kanalı 2GB'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adalet sistemi yoluna devam ediyor ve biz buna taraf değiliz. Herhangi bir Avustralyalı gibi, konsolosluk desteği sunulur ve karara ilişkin temyiz başarısız olursa, tabii ki diğer Avustralyalılar gibi Avustralya'ya geri dönebilir."

Assange'ın Washington'a teslim edilmesi yönündeki talep, dün görülen duruşmada Londra'daki mahkeme tarafından reddedildi. Assange için zafer niteliğindeki karara diğer yandan itiraz yolu açık.

Londra'daki Merkez Ceza Mahkemesi Yargıcı Baraitser, kararını, ABD'ye sınırdışı edilmesinin Assange'ın zihinsel sağlığına zarar vermesi ve bunun sonucunda intihar etmesi riskiyle gerekçelendirdi.