Meksika'nın solcu lideri: Assange'a siyasi iltica vermeye hazırız

Meksika'nın WikiLeaks kurucusuna siyasi iltica vermeye hazır olduğunu duyuran Devlet Başkanı Obrador, "Assange bir gazeteci, ona koruma sağlayacağız" dedi.

ABD yönetimlerinin savaş suçlarını ifşa eden yüz binlerce gizli belgesini yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Washington'a teslim edilmesi yönündeki talebin Londra'daki mahkeme tarafından reddedilmesi, dünya çapında yankı yarattı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, WikiLeaks kurucusunun ABD'ye iadesine Britanya yargısından çıkan ret kararını desteklediğini belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında Meksika'nın Assange'a siyasi iltica vermeye hazır olduğunu duyuran solcu lider şöyle konuştu:

"Assange bir gazeteci ve bir şansı hak ediyor. Ona koruma sağlayacağız."