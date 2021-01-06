İtalya basını: Koronavirüs yasakları temmuza kadar uzatılabilir

İtalya basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki koronavirüs yasaklarının 31 Temmuz'a kadar uzatılması düşünülüyor.

İtalya'da hükümetin 31 ocakta sona ermesi beklenen kısıtlamaların 31 temmuza kadar uzatılmasını değerlendirdiği öğrenildi.

Il Messaggeroa gazetesine göre yetkililer, bu kararı hükümetin bürokratik engellere takılmamak için yetkisini artırmak adına alacaklar.

Bu kapsamda kısıtlamaların ve OHAL'in 6 ay daha uzatılarak 31 temmuza uzatılması planlanıyor.

Öte yandan, İtalya Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği’nin verilerine göre, ülkede aşılamanın başladığı 27 Aralık'tan bu yana 151 bin 606 kişi aşılandı.