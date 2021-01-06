Almanya'da şirketlerin yönetim kurulları erkek kulübü olmaktan çıkıyor: Kadın üye zorunlu oluyor

Merkel'in başbakanlığındaki hükümet, şirketlerin dört ya da daha fazla üyeli yönetim kurullarında en az bir kadın üye bulunmasını zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etti.

Almanya'da iş dünyasının yönetim düzeyinde kadınlar aleyhine cinsiyet uçurumunun teşvikler ve gönüllülük temelli girişimlerle kapanmaması karşısında, Hıristiyan Demokrat-Sosyal Demokrat koalisyon hükümeti harekete geçti.

Angela Merkel'in başbakanlığındaki kabine, borsada işlem gören büyük şirketleri yönetim kurullarında en az bir kadın bulundurmak mecburiyetinde bırakan mevzuat çıkardı.

Hükümetin kabul edip parlamentoya gönderdiği yasa tasarısına göre 4 ya da daha fazla yöneticisi bulunan şirketler yönetim kurullarına en az bir kadın atamak zorunda olacak. Şirket yönetim kurullarına kadın kotası zorunluluğu, özellikle Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) talebiydi.

Almanya'da bağlayıcılığı bulunan kadın kotası şimdiye kadar büyük şirketlerin teftiş kurulları için geçerliydi. Yönetim kurullarında ise gönüllülük esas alınmıştı. Hükümet, gönüllülük uygulamasıyla kayda değer bir gelişme kaydedilememesi üzerine konuyu yasayla düzenleme kararı almıştı.

Tasarı uyarınca en az dört üyeye sahip yönetim kurullarında en az bir kadın ya da en az bir erkeğin kurul üyeliğine atanması gerekiyor. Yönetim pozisyonlarında kadın kotası, resmi sağlık sigorta şirketleri, emeklilik sigortası, istihdam kurumu gibi kamu kuruluşları için de geçerli olacak.

Hisselerinin çoğunluğu kamu elinde bulunan şirketlerde daha sıkı kurallar geçerli olacak. Bu şirketler arasında yönetim kurulunda en az üç üye bulunanların en az bir üyeyi kadınlardan seçmesi gerekecek. Yönetim kurulu ya da teftiş kurulunda kadın bulundurmayı planlamayanların bu durumu gerekçesiyle bildirmesi gerekecek, bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenlere yönelik cezalar sertleştirilecek.