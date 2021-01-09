İspanya'yı Filomena kar fırtınası vurdu: 3 ölü

İspanya'da dün başlayan ve Filomena adı verilen kar fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımı kar fırtınası yüzünden büyük ölçüde dururken ülkede kırmızı alarm ilan edildi.

İspanya'da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti. Fırtına ve kara teslim olan ülkede güneydeki Malaga kentinde bulunan bir nehrin sularının yükselmesiyle aracının içinde mahsur kalan kadın boğularak hayatını kaybetti.

Calatayud kentinde ise sokakta yaşayan bir adam donarak yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kar fırtınası nedeniyle toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.

Fırtına ulaşımı da vurdu

Fırtına ayrıca, dün gece başkent Madrid'deki Barajas Havalimanı'ndaki uçuşların durmasına neden oldu. Havalimanının bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Fırtına, başkentteki hava trafiğini felç etmenin yanı sıra demiryolu ağını da etkiledi. Ayrıca farklı noktalarda trafik kazası meydana geldi. Otobüs hatları kesintiye uğrarken, Askeri Acil Durum Birimi (UME), yollarda mahsur kalan onlarca aracı kurtardı.

İspanya'da Filomena kar fırtınası © REUTERS / SUSANA VERA

İspanya'da Filomena kar fırtınası © AFP 2020 / OSCAR DEL POZO

İspanya'da Filomena kar fırtınası © REUTERS / SUSANA VERA

İspanya'da Filomena kar fırtınası © REUTERS / SUSANA VERA 1 / 4 © REUTERS / SUSANA VERA İspanya'da Filomena kar fırtınası

1971'den beri Madrid'deki en yoğun kar yağışı

Metereoloji Servisi (Aemet), 1971'den beri Madrid'deki en yoğun kar yağışı olduğunu belirtti. Aemet, yoğun kar yağışı nedeniyle Madrid ve diğer dört bölgede kırmızı alarm verildiğini aktardı.

Başbakan'dan halka uyarı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyahat etmekten kaçınalım ve acil servislerin talimatlarını takip edelim. Filomena fırtınası karşısında son derece dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Bazıları yağışı eğlenceye çevirdi

Yoğun kar yaşını fırsata çevirenler de oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir kişinin batonlarla kayak yaptığı görüldü. Kızakla bir adamın Madrid'in ana caddesinde kayması en fazla etkileşim alan görüntü olurken, otomobilin arkasına bağladığı iple kayak yapan kişi de oldukça ilgi gördü.