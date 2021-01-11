Yunan Dışişleri Bakanlığı: İstikşafi görüşmeler için Türkiye'den henüz davet almadık

Kesintiye uğramasından 5 yıl sonra 61. turunun İstanbul'da yapılması beklenen istikşafi görüşmelerle ilgili Çavuşoğu'nun davet açıklamasına Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Yunanistan'da hükümetin batıdaki İyon Denizi'nde karasularının 12 mile genişletilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmasına koşut Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" açıklamasına Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou yanıt verdi:

Uluslararası hukuk vurgusu

* İstikşafi görüşmeler için Türkiye'den henüz davet almadık.

* Yunanistan, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırının belirlenmesi konusunda Türk tarafının bu tür davetlerine uluslararası hukuka uygun olarak yanıt verme niyetini ifade etmiştir.

'Türkiye olarak açık davette bulunuyoruz'

Öncesinde Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Almanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'a görüşmelere başlama konusunda uyarıda bulunduğunu, ancak Atina'nın 11 Ocak'tan sonra müzakereye başlayabileceğini açıkladığını aktararak şöyle devam etti:

"Bugün 11 Ocak ve Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Bugün itibarıyla Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Ev sahibi biziz, tarihini Yunanistan'daki muhataplarla beraber belirleyeceğiz. Ama biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri her zaman olduğu gibi, kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız."

'Umarım Yunanistan bu fırsatı geri çevirmez'

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kendisini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Tiran'da buluşturmaya çalıştığını, ama o dönemde Yunan bakanın karantinaya girdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu ilk görüşmeden sonra da Rama'nın daveti üzerine Tiran'a giderek Dendias'la görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler en yakın zamanda başlar."