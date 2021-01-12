İngiltere'de 'Başbakan Johnson sayesinde' bisiklet izni

Evening Standard gazetesinin aktardığına göre pazar günü başkent Londra'da Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'nden Olimpiyat Parkı'na bisikletle giden Johnson, karantina kurallarına uymamakla eleştirildi.

Sky News'e verdiği demeçte kendisine Başbakan'ın bu yaklaşık 11 kilometrelik bisiklet turu sorulan İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse, yerel bisiklet turlarının Kovid-19 karantina kurallarını ihlal etmediğini söyledi.

Malthouse, yerel değil de daha uzak bölgelere bisikletle gitmenin sorun olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sorun değil. İnsanlardan istediğimiz şey spor yapmak istediklerinde bunu evlerinin civarında yapmaları. Elbette ki 'yerel' yoruma açık bir kavram ama herkes 'yerel'in ne demek olduğunu üç aşağı beş yukarı bilir. Eğer gerçekten niyetiniz egzersiz yapmaksa, başka amaçlar için değilse, bisikletle civarda turlamak kulağa kesinlikle mantıklı geliyor."