Amsterdam'ın ayda 1.5 milyon turist çeken esrar kafelere yabancıların girişini yasaklamasının eli kulağında

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı, şehirde esrar satan 166 kafeye sadece Hollanda pasaportu olanların girmesine izin verilmesi teklifini belediye meclisine gönderdi. Şu sıra koronavirüsün mutasyon geçiren ve yüzde 70 daha bulaşıcı olan varyantının kasıp kavurduğu Britanya'dan pandemi döneminde Amsterdam'a turist akışında büyük artış saptandı.

Hollanda'nın en büyük şehri, seks ve uyuşturucu turizmi merkezlerinden biri olma ününden kurtulma yolunda attığı adımlara bir yenisini ekledi.

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema, ilkin, savcı ve polis yetkilileriyle gelecek dönemde yabancı turistlerin esrar satan kafelere (coffeeshops) girişinin yasaklanması üzerinde uzlaştı. Ardından başkentte uyuşturucu turizminin kısıtlanması planını belediye meclisine sundu.

A total ban now seems inevitable on overseas tourists using Amsterdam’s “coffee shops” where cannabis can be bought and consumed legally (via @IrishTimesWorld)https://t.co/nbW0ToD1aR — Irish Times World (@IrishTimesWorld) January 11, 2021

Yeşil-Sol Belediye Başkanı'nın bu hamlesinde, koronavirüs pandemisi döneminde al-götür hizmeti vermeye devam eden esrar kafelere turist akışının devam etmesi de rol oynadı. Araştırmalara göre, koronavirüsün mutasyon geçiren ve yüzde 70 daha bulaşıcı olan varyantının kasıp kavurduğu Britanya'dan Amsterdam'a giden turistlerde büyük artış var.

Foreigners might be banned from entering Amsterdam's cannabis cafés under a proposed new law 🌿https://t.co/TPqMOM81S1 — Mixmag (@Mixmag) January 11, 2021

Koronavirüs pandemisinden önce yılda 20 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Amsterdam'ın dünyaca ünlü esrar satan kafeleri ayda 1.5 milyon turist çekiyor. Ancak Amsterdam'ın 1.1 milyon sakininin çoğu, turist selinin yükünü kaldıramamaktan şikayetçi.

Buna koşut, ülke genelindeki uygulamaya geçilerek, Amsterdam'da esrar satan 166 kafeye sadece Hollanda pasaportu olanların girmesine izin verilmesi teklifinde bulunan Halsema, belediye meclisine gönderdiği mektupta "Çok sayıda genç grubunun Amsterdam'a sadece 'coffeeshops' için geldiğini görüyoruz" dedi.

Tourists hoping to light up a joint in one of Amsterdam’s famed coffee shops after the coronavirus pandemic passes are likely to be disappointed.

Soon, all coffee shops in the capital of the Netherlands may no longer be allowed to sell marijuana to foreign customers pic.twitter.com/EMFY2GnzeB — Terlintas.. (@joisami) January 11, 2021

Hollanda'daki esrar satan kafelerin üçte birinin Amsterdam'da bulunduğunu hatırlatan Halsema, yabancı turistleri şehre çeken bu unsurun şehir sakinlerine genelde sıkıntı ve rahatsızlık verdiğini belirtti. Şehirdeki esrar kafelerin en fazla 73'le sınırlandırılmasını da istedi.

Pandemi dönemi seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından yürürlüğe girecek yasağın, bir geçiş dönemi ve sokaktaki yasadışı uyuşturucu satışına karşı yeni önlemlerin ardından hayata geçmesi planlanıyor.

Amsterdam'da 2000 yılından beri esrar kafelerin sayısının 283'ten 166'ya düşürülmesine rağmen esrar satışlarında sürekli yükseliş oldu. Bazı kafelerin esrar satışı yüzde 200 oranında arttı. Halsema'ya göre, bunda ucuz uçak biletiyle şehre gelen yabancı uyuşturucu turistlerinin katkısı büyük.

Araştırmalara göre, Amsterdam'daki genelevler (Red Light) bölgesini ziyaret eden turistlerin yüzde 60'ı, esrar satan kafeleri, şehre gelmek için önemli bir neden olarak görüyor. Halsema, Red Light'a alternatif olarak başka bir bölgede 'erotik merkez' kurulması için de kolları sıvadı.

Hollanda'da pandemiyle mücadele kapsamında tüm kafeler, barlar ve restoranların kapalı kalmaya devam edeceği 19 Ocak mühletinin ay sonuna kadar çekilmesi bekleniyor.