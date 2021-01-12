Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapmakla suçlanan kişi, İtalya'ya sınırdışı edildi

Avusturya'da İçişleri Bakanlığının Eylül 2020'de Türkiye hesabına çalışan bir casusun kendilerine teslim olduğunu duyurmasıyla gündeme gelen Türkiye kökenli İtalya vatandaşı Feyyaz Öztürk'ün (53), İtalya'ya sınırdışı edildiği öğrenildi.

Feyyaz Öztürk'ün sınırdışı edilmesi konusunda bugün AFP'ye konuşan avukatı Veronika Ujvarosi, Avusturyalı yetkililerin, yargılanmadan gözaltında tutulma süresi dolan Öztürk'ün Avusturya topraklarında serbest dolaşmasındansa İtalya'ya sınırdışı edilmesini tercih ettiklerini aktardı.

Ujvarosi, "Yetkililer onu kamu güvenliğine acil tehdit olarak değerlendirdiğinden, Noel'den önce İtalya sınırına nakledildi" dedi.

"Müvekkilimin durumu iyi ve Avusturya'ya geri dönmek istiyor" bilgisini veren avukat, Öztürk'ün 4 Şubat'taki davaya katılabilmesi amacıyla Avusturya'ya giriş yasağının geçici kaldırılması için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Daha önce savcılar eylülde Öztürk'e soruşturma açtıklarını ve bunun sonucunda onu 'yabancı devlet adına askeri casuslukla' suçladıklarını duyurmuştu. Bu suçlamadan mahkum edilmesi halinde 2 yıl hapis cezasına çarptırılacak Öztürk'ün davasının 4 Şubat'ta başlayacağı, Viyana ceza mahkemesi tarafından teyit edildi.

Avusturya basınında çıkan haberlere göre, Öztürk, soruşturmacılara, Türkiye'de 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un davasında 'yalan ifade verdiğini itiraf etti'.

Öztürk'ün teslim olduğu Avusturya istihbaratına eski milletvekilleri Berivan Aslan ile Peter Pilz ve Avrupa Parlamentosu üyesi Andreas Schieder'e suikast düzenleyeceğini itiraf ettiği de iddia edilmişti.

Hala polis koruması altında bulunan eski Yeşiller milletvekili Berivan Aslan, Öztürk'ün, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren açıklamalar yapan kendisi, Pilz ve Schieder'e suikast hazırlığıyla suçlandığını söylemişti.

Pilz, kendi gazetesinde, Öztürk'ün, Viyana’da Avusturya Anayasayı Koruma Teşkilatı'na teslim olarak, sözkonusu üçlüye suikast düzenleneceği bilgisini verdiğine dair haber yayımlamıştı.

Haberde "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanı yıllarca Türk gizli servisi ile ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) arasında bir irtibat olarak çalıştı. 1981'den beri Öztürk Avusturya'da. 2017'de İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda DEA için çalışan Metin Topuz'un baş tanıklığını yaptı. Türk hükümeti Topuz'u Fethullah Gülen'in darbe girişimini desteklemekle suçladı. Topuz'un yargılandığı davada Öztürk, bir ajan olarak açığa çıktı. Türk medyası tanık kürsüsündeki 'DEA muhbiri' hakkında açıkça haber yapmıştı" ifadelerine yer verilmişti.

Feyyaz Öztürk üzerinden Viyana-Ankara hattında gerilim de yaşanmıştı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, eylülde yaptığı açıklamada, 'ülkede Erdoğan ve AK Parti karşıtı kişilere ilişkin bilgileri Türkiye'ye sızdıran bir casus yakaladıklarını, zanlının MİT tarafından muhbir olarak kullanıldığını ve casusluk yapmak üzere Avusturya'ya gönderildiğini' öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki gösterip "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz" demişti.