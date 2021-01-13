Reuters: Avrupa Birliği liderleri Pompeo ile görüşmeyi iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 13 Ocak'ta Brüksel'e iki günlük bir ziyarette bulunacağını ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Belçikalı bakanlarla görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ancak, planlanan ziyaretin Lüksemburg ayağının Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendisiyle görüşmeyi reddetmesi sebebiyle iptal edildiği iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, Lüksemburg yönetimi ile AB liderlerinin görüşmeyi reddetmelerinin sebebi Trump destekçilerinin 6 Ocak'taki Kongre Binası baskını.

Liderler, Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump yönetiminden herhangi bir yetkiliye görüşmek istemediğini duyurdu.

Öte yandan Pompeo, ilan edilen programa göre Stoltenberg'in evinde yemeğe katılacağı duyurulurken, NATO binasında kamuoyuna açık herhangi bir etkinlik yapılmayacak.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Kongre Binası baskınının ertesi günü yaptığı açıklamada Donald Trump için 'suçlu' ve 'piromanyak' ifadelerini kullanmıştı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı ise, Pompeo'nun ziyaretinin olaylardan sonra iptal edildiğini doğrulasa da konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.