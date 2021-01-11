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    Borrell'den ABD Kongre baskını yorumu: Demokrasi yanlıları için bir diriliş çağrısı

    © REUTERS / John Thys
    Avrupa
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    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, ABD'de yaşanan olayların demokrasi yanlıları için bir diriliş çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dış Eylem Servisi’nin resmi internet sitesinden bir makale yayınladı. Borrell makalede, ABD’de yaşanan olayların demokrasi yanlıları için bir diriliş çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

    Borrell ABD’nin başkenti Washington DC’deki olayları şok edici olarak nitelendirdiği yazısında yaşanan bu gelişmelerin demokrasiler için oldukça önemsenmesi gerektiğini, bu olayların dünyanın dört bir yanındaki demokrasi savunucuları için bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini belirtti.

    Olayları yorumlayan Borrell, yazısında “Çarşamba günkü şaşırtıcı olaylar, Amerikan toplumunun dört yıllık Trump yönetiminden sonra ne kadar zarar görmüş ve bölünmüş olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı.
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    'Demokrasiye destek verenlere demokratik değerlerin ve kurumların daha fazla aşınmasını önlemek için çağrı yaptığını' belirten Borrell, "Demokratik kurumların bağımsızlığının her ihlaline, demagogların her kışkırtıcı ve nefret dolu konuşmasına, her yalan haber kampanyasına ve sahte haberlere derhal karşı koymalıyız" dedi.

    "Washington DC’deki olaylar dezenformasyonun demokrasiler için gerçek bir tehdit oluşturduğunu da gösteriyor" diyen Borrell ayrıca, yazısında şunları söyledi: 

    "Bazı insanlar bir seçimin hileli olduğuna inanıyorsa, liderleri onlara bunu defalarca söylediği için buna göre davranacaklardır. Dezenformasyon belasıyla daha etkin bir şekilde mücadele etmemiz ve vatandaşların doğru bilgi alma hakkını garanti etmemiz gerekiyor."

    Borrell ayrıca, 'otoriter rejimler tarafından desteklenen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele edilmesi gerektiğini' belirterek "İfade özgürlüğüne titizlikle saygı gösterirken sosyal ağların içeriğini daha iyi düzenleyebilmeliyiz" dedi.

    Bu düzenlemenin esas olarak özel aktörler tarafından belirlenen kural ve usullere göre yapılmasının mümkün olmadığına değinen Borrell, geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Avrupa Komisyonu’nun özellikle bu sorunu tam olarak çözmek için Dijital Hizmetler Yasasını önerdiğini hatırlattı.

    ABD'nin başkentinde bulunan Kongre Binası’nda seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri binayı işgal etmişti. Yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 polis yaralanmıştı.

    Etiketler:
    Donald Trump, Çatışma, Eylem, Washington DC, Washington, Josep Borrell, Avrupa Birliği, AB
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