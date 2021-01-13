İtalyan devletinden gövde gösterisi: Son 30 yılın en büyük mafya davasında Kurt'tan Merdane'ye 355 kişi hesap veriyor

İtalya'nın en güçlü organize suç örgütü 'Ndrangheta'nın üyesi veya işbirlikçisi olmakla suçlanan 355 kişinin yargılanmasına başlandı. 'Ndrangheta'nın hakim olduğu bölgenin kalbinde açılan toplu yargılamada 400 avukat savunma yapacak, 900 tanık ifade verecek.

İtalya'nın 1980'lerden sonraki en büyük mafyayla mücadele davası bugün başladı.

İtalya'nın en güçlü organize suç örgütü konumundaki 'Ndrangheta'nın üyesi veya işbirlikçisi olmakla suçlanan 355 kişinin, güneydeki Kalabriya bölgesinde yargılanmasına geçildi.

Italy set for mafia 'maxi-trial'.



355 suspected members of the 'Ndrangheta, Italy's most powerful mafia group, will face a judge this week, along with over 900 prosecution witnesses and 400 lawyershttps://t.co/kE7SmR85T1



📸 A bunker room built for the 'Rinascita-Scott' trial pic.twitter.com/Evu0dbogwR — AFP News Agency (@AFP) January 11, 2021

Özel dönüştürülen yüksek güvenlikli mahkemede

'Ndrangheta'nın hakim olduğu İtalya'nın en yoksul bölgesinin kalbindeki Lamezia Terme kentinde toplu yargılama için özel dönüştürülen yüksek güvenlikli mahkemede 400 avukat savunma yapacak, 900 tanık ifade verecek.

Mafyanın sessizlik yeminini (omerta) bozarak devlet adına tanıklık yapacak 58 kişinin bulunması da çok büyük bir sayı olarak dikkat çekti.

VIDEO: Journalists gather outside the courtroom in Italy's southern Calabrian town of Lamezia Terme, where the largest mafia trial in more than 30 years is being held pic.twitter.com/qZw2MGO1UY — AFP News Agency (@AFP) January 13, 2021

2 yıldan uzun sürmesi bekleniyor

Son 30 yılın en büyük mafya maksi-davasının merkezinde, 'Ndrangheta'nın Mancuso ailesi ile işbirlikçileri var.

Klanla işbirliği yapan siyasetçiler, memurlar, polisler ve beyaz yakalı iş insanlarının da hesap vereceği davanın 2 yıldan uzun sürmesi bekleniyor.

#Italy's biggest anti-mafia trial since 1980s opens today in Calabria against 355 suspected members of 'Ndrangheta, the country's most powerful organised crime group, in a specially converted courthouse. 900 witnesses, 400 lawyers. Likely to last 2 years https://t.co/QnzbimjB8i — Mark Lowen (@marklowen) January 13, 2021

Sanıkların isimleriyle lakaplarının okunması 3 saat sürdü

Nitekim sadece sanıkların isimlerinin lakaplarıyla birlikte okunması 3 saat sürdü. Klanın başında bulunan ve 20 yıl hapis yattıktan sonra yeraltına inen Luigi Mancuso 'Amca' lakabıyla anılırken, Hollywood'un mafya filmlerinden fırlamışa benzeyen lakaplar geçit yaptı: Kurt, Şişko, Caniko, Sarışın, Küçük Keçi, Merdane...

Avrupa'ya tonlarca kokain kaçakçılığını yöneten ve yaklaşık 50 milyar euro ciro elde eden 'Ndrangheta'nın arka bahçesinde böyle bir mahkeme kurmak, İtalyan devleti açısından güç gösterisi niteliğinde.

© REUTERS / YARA NARDI Kalabriya'daki soruşturmayı yürüten Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri "Bu, Palermo'dan bu yana en önemli maksi-dava" dedi. 1986'da Sicilya'nın en büyük kenti Palermo'da Cosa Nostra'ya karşı başlayan davada 474 kişi yargılanmış ve 343 kişi mahkum edilmişti. Bu davanın savcıları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino 1992'de mafya tarafından düzenlenen bombalı saldırılarla öldürülmüştü.

Savcı Gratteri, çocukluk arkadaşlarını emir parmaklıklar ardına gönderiyor

Davanın mimarı olan ve 30 yıldan uzun süredir polis koruması altında yaşayan İtalya'nın en ünlü mafyayla mücadele savcısı Nicola Gratteri (62) de Kalabriya doğumlu.

Çocukluğunda birlikte futbol oynadığı akranlarını yıllar sonra hapse göndermiş olan Gratteri, 'Kalabriya halkının nefesini ve kalp atışlarını gasp eden boğucu 'Ndrangheta'yı ortadan kaldırmaya yemin ettiğini' belirtmişti.