İngiliz sürücülerin sandviçlerine Hollanda sınırında el kondu: 'Brexit'e hoşgeldiniz'

İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla 1 Ocak itibarıyla sınırlarda yeni kurallar uygulanmaya başladı. Hollanda devletinin televizyon kanalı NOS, Brexit'in ardından sınır politikasında yaşanan değişikliği haberleştirdi.

Haberde, gümrük memurlarının İngiltere'den arabalı feribotla gelen kişilere ait jambonlu sandviçlere el koyduğu anlara yer verildi.

Bir şoför, alüminyum folyoya sarılı sandviçlerinin etini verip geri kalanı saklamak isteyince aldığı gümrük memurundan aldığı cevap, "Hayır, her şeye el konulacak. Brexit'e hoşgeldiniz bayım, üzgünüm" oldu.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB — OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021

​Hoek van Holland feribot terminalindeki otomobil ve kamyon sürücülerine "Artık Avrupa'ya et, meyve, sebze, balık ve o tarz yiyecekler getiremezsiniz" dendi.

Independen Türkçe'nin haberine göre, İngiliz hükümeti de ülkeye giriş yapacak şoförlere benzer bir uyarı yayınlarken, et ve süt ürünleri dahil bunları içeren sandviçlerin de alınmayacağını duyurdu. Açıklamada, “AB’ye seyahat eden şoförler, kısıtlamaları dikkate almalıdır. Eğer çantanızda ya da yanınızda izin verilmeyen bir ürün taşıyorsanız, sınırdan geçmeden önce kullanın, tüketin ya da atın” ifadelerini kullandı.

Brexit süreci

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı alınmıştı.

Yıllar süren pazarlıkların ardından Brexit süreci, 2020'yle birlikte sona erdi. 1973'te AB'ye üye olan ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılsa da Brüksel kurallarına tabi olmayı sürdüren Birleşik Krallık için yeni bir dönem başladı.

İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Bundan sonra taraflar, 30 Aralık'ta imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre ticari ilişkilerini sürdürecek ve Birleşik Krallık, AB mahkemelerinin yetki alanının dışında kalacak.

Birleşik Krallık vatandaşları, AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybetti. AB üyesi ülkelerin vatandaşları da Birleşik Krallık'ta ancak gerekli göç koşullarını karşılamaları durumunda yaşayabilecek.