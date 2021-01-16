Almanya, Rusya'nın Navalnıy'la ilgili yasal bilgi taleplerine yanıt verdi

Almanya Adalet Bakanlığı, Berlin'de tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'la ilgili Rusya'dan gelen dört yasal bilgi talebine yanıt verildiğini açıkladı.

Bir bakanlık temsilcisinin dpa haber ajansına yaptığı açıklamaya göre Almanya, yarın Rusya'ya dönecek olan Navalnıy ülkesine gitmeden önce Rus adli makamlarının bilgi taleplerini karşıladı.

Alman yetkili, "Avrupa Adli Yardımlaşma Sözleşmesi ile Alman hukuk normlarına uygun olarak artık mümkün ve kabul edilebilir olduğu için Ağustos ve Eylül 2020'de gönderilen tüm taleplere yanıt verildi" dedi.

Navalnıy'a ait kan ve doku örnekleri ile muhalif liderin elbiseleri gibi cezai soruşturmanın başlaması için gereken tüm verilerin Rusya'ya sunulduğunu belirten yetkili, "Federal hükümet, artık Rusya hükümetinin Navalnıy'a karşı işlenen suçunun soruşturulması için gereken tüm adımları derhal atacağını umuyor. Bu suç Rusya'da soruşturulmalı" ifadelerini kullandı.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu.

O tarihten beri Almanya'da kalmaya devam eden Rus muhalif, 17 Ocak'ta Rusya'ya döneceğini açıklamıştı.