FSB, Navalnıy'ın bir Rus ajanla konuştuğu iddialarını yalanladı: Dış istihbarat servislerinin parmağı var

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, kendisini zehirlediği iddia edilen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyelerinden Konstantin Kudryatsev ile konuştuğunu ve muhatabının zehirleme olayını doğruladığını öne sürdü. FSB, telefon konuşmasının 'sahte' olduğunu ve arkasında dış istihbarat servislerinin bulunduğunu vurguladı.

İddialar, ABD medyasından Bellingcat ve CNN International'ın ortak yürüttüğü soruşturma haberinde yer aldı.

Habere göre, 20 Ağustos'ta Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşan, acil inişin ardından Omsk'taki bir hastanede ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra tedavi için Almanya'ya giden Navalnıy, kendisini Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir yetkili gibi tanıtarak 'FSB üyesi olduğunu savunduğu' Kudryatsev adlı kişiyle konuştuğunu, muhatabının zehirleme olayını doğruladığını iddia etti ve sözde telefon görüşmesinin kaydını yayınladı. Kayda göre Kudryatsev, zehirleme olayında kullanılan Noviçok maddesinin Navalnıy'ın iç çamaşırına koyulduğunu söyledi.

Navalnıy'la ilgili iddialara yanıt veren FSB, "Abone numarası değiştirme yöntemi, daha önce Rusya karşıtı eylemlerde birden fazla kez test edilen ve konuşmanın gerçek katılımcılarını belirleme olasılığını ortadan kaldırmayı mümkün kılan, dış istihbarat servislerine ait iyi bilinen bir tekniktir" ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesi kaydını 'sahte' olarak niteleyen ve bunun dış istihbarat servislerinin organizasyonel ve teknik desteği olmadan yapılamayacağını kaydeden FSB, durumun incelenmesi için bir soruşturma başlatıldığının altını çizdi.

Rus Dışişleri: OPCW soruşturma için yardım sunma talebine yanıt vermedi

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanma Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği'nin Moskova'nın Navalnıy soruşturmasıyla ilgili yardım talebine üzerinden iki buçuk ay geçmesine rağmen hala daha yanıt vermediğine dikkat çekti.

Talebe yanıt verilmemesinin gerekçesi olarak Alman hükümetinin OPCW uzmanları ve Rus uzmanların sözde zehirleme vakasının aydınlatılması konusunda tam teşekküllü etkileşim kurmasına onay vermemesinin öne sürüldüğünü belirten bakanlık, OPCW Teknik Sekreterlik temsilcilerinin Rusya'ya yapacakları ziyaretin temel unsurlarıyla ilgili Rus tarafınca sunulan tekliflerin de geri çevrildiğini vurguladı.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu. Rus muhalif, o tarihten beri Almanya'da kalmaya devam ediyor.