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    Müslüman federasyonlarından 'Fransa İslamı' beyannamesi

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    Fransa'da Müslüman federasyonları Cumhurbaşkanı Macron'un talep ettiği beyannameye uzun tartışmalar sonrasında imza attı. Belgede camilerin yabancı rejimlerin söylemlerini yaymak için kurulmadığı ibaresi de yer alıyor.

    DW Türkçe’nin aktardığına göre, Fransa'daki Müslüman dernek federasyonları uzun süren tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talep ettiği ‘ilkeler beyannamesi’nde uzlaştı.

    Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) kamuoyuna açıkladığı beyannamede İslam dininin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmasının reddedildiği belirtilerek, kadın-erkek eşitliğine inanıldığı kaydediliyor.

    Beyannamede kadın sünneti, evlilik öncesi bekaret belgesi ya da zorla evlilik gibi uygulamaların yanı sıra ırkçılık ve antisemitizmin de reddedildiği ilan ediliyor.

    Belgede, ‘camilerin yabancı rejimleri savunan milliyetçi söylemler yaymak için kurulmadığı’ uyarısı da yer alıyor.

    CFCM Başkanı Mohammed Moussaoui, şunları kaydetti:

    "Bu beyanname İslam inancının, laikliğin de aralarında bulunduğu Cumhuriyet ilkeleriyle uyumluluğunu ve Fransa Müslümanlarının vatandaşlıklarına bağlılıklarını yeniden teyit etmektedir."

    Moussaoui, beyannamenin ülkede görevli imamlar ve yerel liderler ile de paylaşılacağını ve ‘mümkün olan en geniş yelpazede istişarelerin yürütüleceğini’ kaydetti.

    İmamların ‘fişlenmesinden’ sorumlu konsey

    CFCM çatısı altındaki dokuz federasyonun kabul ettiği beyanname, Fransa'da İslam'ın kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına giden yolu açmış oldu. Yeniden yapılanma kapsamında, ülkede görevli imamların ‘etiketlenmesinden’ sorumlu bir Ulusal İmamlar Konseyi (CNI) kurulması da planlanıyor.

    Cumhurbaşkanı Macron, Kasım ayında okulda ifade özgürlüğü konusunu işlerken Muhammed peygamber karikatürlerini örnek olarak gösteren bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesinin ardından ‘Fransa İslamı’ planlarına hız vermiş, CFCM'yi bir beyanname ilan etmeye çağırmıştı.

    Türkiye, Fas ve Cezayir'den imamlar geri gönderilecek

    Fransa parlamentosu
    © AFP 2020 / Christophe ARCHAMBAULT
    Fransa hükümeti 'Müslümanları hedef alan' yasa tasarısını kabul etti
    CFCM'ye bağlı bazı federasyonlar, İslam'ın Fransız kanun ve değerleriyle uyumlu olduğuna dair bir beyanname ilan etme fikrine karşı çıkmıştı. Moussaoui ve iki yardımcısıyla İçişleri Bakanı Gerald Darmanin arasında cumartesi günü yapılan toplantıda uzlaşmaya varıldığı, bunun üzerine beyannamenin pazar günü federasyonların imzasına sunulduğu belirtiliyor.

    Moussaoui, "Anlaşmazlıkların Müslüman toplumun haklarını savunmasını engellediği yönünde bir farkındalık var. Ve bu farkındalık, görüş ayrılıklarımızı yenmemizi sağladı" diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Darmanin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransız Müslüman toplumunun ‘siyasi İslam'ı açıkça kınayan’ bildirisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Macron'un İslam'ı radikal unsurlardan arındırma, yabancı ülkelerin nüfuzunu engelleme ve Fransa İslam'ı yaratma planı çerçevesinde aşırılıkçı olarak görülen pek çok cami ve derneğe baskınlar düzenlenmişti. Fransa hükümeti, ülkede görev yapan ve Türkiye, Fas ve Cezayir'den gönderilmiş 300 kadar imamın da geri gönderilmesini planlıyor.

    Etiketler:
    İslam, beyanname, Fransa, Müslüman, Fransa İslam Konseyi (CFCM)
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