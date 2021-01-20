Atina Başpiskoposluğu’ndan İeronimos'un İslam hakkındaki sert sözlerine ilişkin açıklama

Atina Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve Yunan Ortodoks Kilisesi’nin tüm dinlere saygı duyduğu belirtilerek, İeronimos’un İslam hakkındaki açıklamalarının aşırılık yanlılarına yönelik olduğu kaydedildi.

Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, Yunanistan'da ulusal kurtuluş devriminin 200. yıldönümü ile ilgili olarak Open TV kanalına verdiği demeçte, İslam'ın bir din olmadığını, siyasi bir parti olduğunu ve takipçilerinin 'savaş ve yayılmacılığı amaçladığını' söylemişti.

Konuya ilişkin Atina Başpiskoposluğu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, İslam dininin, evrene terör ve ölüm yayan bir avuç aşırı köktenci tarafından saptırıldığından öte bir şey kastetmedi. Bunlar tam da başpiskoposun bahsettiği, İslam'ı bir araç olarak kullanan ve kendilerinden farklı görüşlere sahip olan ‘inanmayan’ ve hatta müminlere karşı ölümcül bir silaha dönüştüren insanlardır. Hem başpiskoposun kendisi hem de Yunanistan Kilisesi'nin tüm metropolitleri, bilinen tüm dinlere saygı duymakta ve tüm inananlara, tüm eylemleri ve girişimlerinde, özellikle sosyal ve hayır işleri alanında ayrımcılığı bilmeyen Hıristiyan sevgisi ve dayanışması ile yaklaşmaktadır."

Müslüman nüfusun yaşadığı Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki İskeçe ve Didimothihon'un müftüleri, başpiskoposun açıklamalarının üzüntü verici olduğunu belirterek, anlattığı İslam imajının gerçeği yansıtmadığı ve dini duyguları rahatsız ettiğini belirterek tepki göstermişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İeronimos’in sözleri kınanarak "Başpiskopos'un toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi'nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir" ifadelerine yer verilmişti.