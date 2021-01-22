İngiltere'de 400 kişilik düğüne polis baskını: 10 bin pound ceza kesildi

Londra'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan 400 kişilik düğüne baskın düzenledi. Düğünü organize eden kişiye 10 bin pound ceza kesildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, Stamford Hill semtindeki bir okulda düğün organizasyonu olduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine ekipler, içerisinin görünmemesi için camları kaplanan okulda düzenlenen düğüne baskın düzenledi.

Düğünü organize eden kişiye 10 bin pound (101. 255.000 TL) para cezası kesildi.

Başkomiser Marcus Barnett, "Bu, hayat kurtarmak ve NHS'yi (Ulusal Sağlık Servisi) korumak için uygulanan yasanın kabul edilemez bir ihlaliydi" dedi.

En fazla 6 kişi katılabiliyor

İngiltere'de yılın başında getirilen koronavirüs önlemleri altında, düğünler şu anda sadece 'istisnai koşullar'da gerçekleştiriliyor ve maksimim 6 kişi katılabiliyor.

İngiltere'de vakalar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı bir varyantının ülkede patlak vermesinin ardından artmaya başladı. 8 Ocak'ta neredeyse 70.000'e ulaşarak pik yapan vaka sayısı son günlerde 40.000'in biraz altına düşmüş olsa da, çok fazla kişinin kuralları çiğnediğine, yani virüsün yayılmaya devam ettiğine dair endişeler sürüyor.

Ev partilerine katılanlara da ceza kesilecek

İngiliz içişleri bakanı Priti Patel, perşembe günü yaptığı açıklamada kısıtlamaları ihlal edenlere ceza kesileceğini açıkladı. Patel, ev partilerine katılanlara 800 pound ceza verileceğini bildirdi.