Norveç'te Kovid-19 aşısı olan 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından DSÖ'den açıklama: Pfizer yaşlılar için güvenli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Norveç'te Pfizer/BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısı olan 23 yaşlının ölümünün ardından yapılan risk uyarısına ilişkin açıklamada bulundu. DSÖ, bu kişilerin ölümünün aşıyla ilgili olmadığını ve kullanılmaya devam edilebileceğini bildirdi.

Norveç'teki ölüm raporlarını değerlendirmek için toplanan DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi, bildirilen ölümlerin aşıdan kaynaklanmadığını belirterek, "Ölüm raporları, yaşlı bireylerin alt popülasyonunda beklenen ölüm oranları ve nedenleriyle uyumludur" açıklaması yaptı.

Komite ayrıca, aşının yarar/risk dengesinin 'yaşlılarda olumlu' olduğuna işaret etti.

Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı gelmişti. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtmişti.

Daha sonra Bloomberg'e konuşan Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını açıklamıştı.