Brüksel'de Afrikalı gencin gözaltındaki ölümü protesto edildi

Salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan bir saat sonra hayatını kaybeden Afrikalı genç İbrahima Barrie için Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi. Gösterinin izinsiz olması nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi.

Brüksel merkez tren istasyonu yakınındaki Mont des Arts Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Sınıf adaletini durdurun, Irkçı adaleti durdurun" temalı gösteride ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı.

Gösteride "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son", "Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.

Protestocular, Brüksel'de gözaltında ölen 23 yaşında Afrikalı genç İbrahima Barrie'yi anmak için saygı duruşunda bulundu.

Polis, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Brüksel polisi, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gösteride en fazla 100 kişiye izin verilebileceğini duyurmuştu.

Dursun Aydemir Belçika'nın başkenti Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi. Gösterinin izinsiz olması nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Afrika kökenli Barrie'nin salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından bir saat sonra hayatını kaybetmesi üzerine Brüksel'de 13 Ocak'ta gösteriler düzenlenmişti. Çıkan olaylarda bir polis karakolu ile bazı araçlar ateşe verilmiş, otobüs durakları ve bankalara ait para çekme makineleri gibi yerlere zarar verilmişti. Barrie'nin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.