İngiltere'de 'intikam pornosu' son bir yılda yüzde 73 arttı: Parlamentodan 'tehditler de suç sayılsın' çağrısı

Independent'ın haberine göre, İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, dün gerçekleşen oturumda, ülkede yardım hattına başvuranların sayısında görülen yüksek artış nedeniyle, 'intikam pornosu' tehditlerinin suç sayılması yönünde çağrı yaptı.

Hükümet tarafından fonlanan yardım hattının verilerine göre, 2017 - 2020 arasında bildirilen vaka sayısı neredeyse 3 kat arttı. 2019-2020 döneminde ise bu bu artış yüzde 73 olarak kaydedildi. Bu dönemdeki arama sayılarının 296'dan 513'e çıktığı kaydedildi.

Eski Başsavcılık Müdürü Lord Macdonald, söz konusu verileri sunarak, kadınların 'bu acımasız davranıştan korunmaları' gerektiğini belirtti ve "Polis ve savcılar, kadınları ve kızları ancak kanun izin verdiği takdirde koruyabilir" dedi.

Macdonald, kanunda küçük bir değişiklik yapılarak bu korunmanın sağlanabileceğini vurguladı.

Pandemi döneminde yüzde 42 arttı

İntikam pornosu mağdurlarının sayısı İngiltere'de 2014'ten beri artış gösteriyor. Geçen yıl başlayan pandemi ve karantina döneminde de bu sayının hızla yükselişe geçtiği belirtiliyor. Zira, salgın boyunca her ay yeni bir ihbar rekoru kaydedilen hatta, kasım rakamları tahmin edilenden de yüzde 42 daha fazla oldu.

'Arayanların yüzde 4'ü intiharı düşünüyor'

Hattın yöneticisi David Wright salgın nedeniyle kapanmanın bu artışta büyük etkisi olduğunu belirterek, "Bizi arayanların yüzde dördü intiharı düşünüyor. Bu da ‘intikam pornosu’nun yarattığı stresi ve üzüntüyü gösteriyor" dedi.

Cinsel içerikli fotoğraf ya da videoların, kişinin bilgisi ve rızası olmadan internette paylaşılması anlamına gelen, intikam pornosu, ülkede 2015’ten bu yana suç sayılıyor. Bu suçu işleyenler iki yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Mağdurlar, uzun süredir tehditlerin de suç sayılmasını ve yargısal süreçlerde de kimliklerinin gizli kalmasını talep ediyor.