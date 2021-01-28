Bu yıl İngiltere'de fare popülasyonu patlama yapabilir

Zehire karşı 'süper dirençli' kemirgenler de dahil olmak üzere 2021'de fare popülasyonunun İngiltere'de patlama yapabileceği iddia ediliyor.

Yeni verilere göre, fareler ve sıçanlar, haşere avlayan zehirlere karşı gittikçe bağışıklık kazanıyor. Bu bağışıklıktan ötürü İngiltere'deki fare ve sıçan sayılarında ciddi bir artış olduğu iddia ediliyor.

Şehir içi bölgelerde fare istilası sayısının arttığı ve bu durumun, belediyelerin haşere kontrol hizmetlerindeki olası kesintilerle daha da kötüleşebileceği düşünülüyor.

Mevcut verilere göre ülkede kişi başına düşen fare sayısı 2'den fazla.

The number of rats in Britain has skyrocketed from 30 million to 150 million over the last year. Yep, that’s more than two rats for every person in the country. Lockdowns have proved a unique window of opportunity for the rat community! pic.twitter.com/fHcfcnbYt1 — RT (@RT_com) January 28, 2021

İngiltere merkezli haşere kontrol firması Pest.co'ya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak vermesinden bu yana İngiltere'de fare sıçan nüfusu yüzde 25 arttı. Sayıları 150 milyonu bulan canlı türünün pandemiyle birlikte insanların yaşadığı bölgelerde daha fazla istila ve tahribara sebep olacağı söyleniyor.

Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasaklarının da bu artışta etkili olduğu düşünülüyor.