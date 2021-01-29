Türkiye'ye silah ambargosu Alman meclisinin gündeminde

Alman Federal Meclisi Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması teklifini bugün ilk kez genel kurulda gündemine alıyor. Konuyla ilgili muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti tarafından hazırlanan iki ayrı önerge, meclis gündemine sunulacak. Yeşiller 2009 yılında verilen denizaltı satış izninin iptal edilmesini, Sol Parti ise Türkiye'ye silah satışlarının tümüyle sona erdirilmesini talep ediyor. Her iki önerge genel kurulda ele alındıktan sonra meclisin ilgili komisyonlarına havale edilecek. Önergelerin Ekonomi ve Enerji Komisyonu mu yoksa Dışişleri Komisyonu mu tarafından ele alınacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, iki parti, "silah denetimlerinde hukuki boşlukların kapatılması" amacıyla da üçüncü bir önerge hazırladı. Yeşiller ve Sol Parti'nin ortak önergesi mecliste oylamaya sunulacak, ancak önergenin kabul edilmesi beklenmiyor.

Denizaltı ihracatının sona erdirilmesi de gündemde

Yeşiller Partisi önergesinde hükümet tarafından izni önceden verilmiş olan Türkiye'ye denizaltı ihracatının iptal edilmesini ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını istiyor. Parti buna gerekçe olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de aylardır yaşanan sondaj krizini gösteriyor. Ankara ile Atina arasındaki deniz yetki anlaşmazlığına dikkat çeken önergede "Türkiye tarafından NATO ortağı ve Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a askeri tehditte bulunulmuş ve savaş gemileri Avrupa'nın sınırlarına konuşlandırılmıştır" deniliyor.

Önergede ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ortağı ve AB üyesi Yunanistan'ı askeri olarak tehdit ederken, kendi ülkesinde temel insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi standartlarını hiçe sayarken, Suriye ve Libya'da uluslararası hukuka aykırı siyasetini sürdürürken, Almanya'nın Türkiye'ye denizaltı teslimatlarına bağlı kalmaya devam etmesi güvenlik ve insan hakları politikaları bakımından sorumsuzca olacaktır" ifadelerine yer veriliyor.