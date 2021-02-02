Brexit'in ardından İngiltere'de yalnızca kraliçe arı ihracına izin var: 15 milyon yavru arı itlaf edilebilir

31 Ocak 2020'de AB’den resmen ayrılmasıyla ithalat ve ihracatta yeni kurallar uygulanmaya başladı.

Bu kurallardan etkilenenler arasında arıcılar ve çiftçiler de bulunuyor. 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yalnızca kraliçe arılar ihraç edilebiliyor. Diğer arı türlerinin İngiltere sınırlarından geçirilip geçirilmeyeceği konusunda ise hükümetten net bir açıklama gelmemişti.

Independent'ın haberine göre, 'Bee Equipmen' isimli arıcılık şirketinin sahibi İtalyan Patrick Murfet, ükeye Kuzey İrlanda üzerinden sokmak istediği 15 milyon yavru arının itlaf edilebileceğini söyledi.

Murfet, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan(Defra) kendisine gelen cevapta, yasadışı ithalatların geri gönderileceği ya da itlaf edileceğinin bildirildiğini aktardı.

'Daha az bal arısı, daha az tozlaşma ve daha az meyve demek'

Arılar için halihazırda yaklaşık 20.000 euro depozito ödediğini belirten Murfet onları ülkeye sokamazsa yaklaşık 100.000 euro zarar edeceğini söyledi.

"Bu, kendi ayakları üzerinde durması ve dünyaya ihracat yapması gereken bir ülke için muazzam derecede aptalca bir durum" diyen Murfet, "Daha az bal arısı, daha az tozlaşma, daha az meyve ve sebze anlamına gelir" diye ekledi.

Defra ise, sorunun farkında olunduğunu ve bir çözüm bulmak için çalışıldığını açıkladı.

Brexit'ten önce İngiltere'ye her türlü arı ithalatına izin veriliyordu. Şimdi ithalat ve ihracatçılar kurallara dair net bilgilendirme talep ediyor.