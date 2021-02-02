Macron'dan 'Navalnıy derhal serbest bırakılsın' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova’daki mahkeme tarafından 3.5 yıllık şartlı hapis cezası gerçek cezaya dönüştürülen muhalif aktivist Navalnıy’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu talebi 'gerçeklikten kopukluk' olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesi yönündeki yargı kararı hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Macron, "Aleksey Navalnıy’ın mahkumiyeti kabul edilemez. Politik anlaşmazlıklar suç değil. Derhal serbest bırakılmasına çağırıyoruz. Demokratik özgürlük gibi insan haklarına saygı tartışılamazdır" ifadelerini kullandı.

Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Macron’un bu açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tür çağrılar sanki tek bir kaynaktan kopya edilmiş gibi. Ne söyleyebiliriz, ya tam bir gerçeklikten kopukluk, bugün yaşananların yanlış anlaşılması ya da politik ön yargı, ki bu konuya daha yakın" dedi.

Zaharova, Navalnıy kararını değerlendiren Batı politikacılarına, uluslararası hukuka saygı gösterme ve kendi ülkelerindeki sorunlarla ilgilenmeyi tavsiye etti.