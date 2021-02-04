AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi 2017’den beri ilk kez Rusya'ya gidecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve AB Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dört yıl sonra bugün ilk kez Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.

Moskova’ya bugün yapacağı ziyaret öncesi açıklamada bulunan Josep Borrell, Rusya ile ilişkilerin AB’nin sahip olduğu en zorlu ilişkilerden biri olduğunu ifade etti.

Borrell, “Son yaşananlar ziyaretimin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Ancak fikir ayrılıklarının yaşandığı meselelerin yanı sıra, AB ile Rusya arasında gerçekten işbirliğinin yürütüldüğü veya daha fazla dikkat vermemizin gerektiği, daha sıkı işbirliğine ihtiyaç duyulan alanlar var” ifadelerini kullandı.

EEAS tarafından yapılan açıklamada ise Borrell’ın Moskova ziyaretinde Rusya’nın Ukrayna ve komşu ülkelerindeki eylemlerini, İran nükleer anlaşmasının yerine getirilmesine devam edilmesini, koronavirüsle küresel mücadele, iklim değişikliği ve başka sorunları konuşacağı belirtildi.

Borrell’ın, Rus sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Moskova’daki akademik camiadan isimlerle de görüşmeler gerçekleştireceği kaydedilen açıklamaya göre, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası, tutuklanması ve Rusya’daki ‘insan hakları ve özgürlük ihlallerinden’ duyulan rahatsızlık gündemdeki konulardan olacak.

2017’den beri bir ilk olacak ziyaret, Borrell’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra diğer başka isimlerle görüşmesine olanak verecek.

Rus Dışişleri: Dağlık Karabağ’da istikrar konuşulacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Lavrov ile Borrell’ın yarın görüşeceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Rusya-AB ilişkilerindeki sorunlar ve olasılıklar ele alınacak. 4-6 Şubat tarihlerinde Moskova’da bulunacak olan Borrell ile gerçekleştirilecek görüşmelerde uluslararası gündemdeki meseleler, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve BDT çevresindeki durum, İran nükleer anlaşması, Dağlık Karabağ’da istikrar, Avrupa’da güvenlik ve iki tarafı da ilgilendiren başka konular masaya yatırılacak.

Borrell’ın Sözcüsü: Navalnıy ile görüşmenin mümkün olup olmayacağına bakacağız

Borrell’ın Sözcüsü Peter Stano, bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rus partnerlerimizle görüşmemiz önemli. Ziyaret bu sebeple gerçekleştirilecek” dedi.

Borrell’ın Navalnıy ile görüşmesi olasılığıyla ilgili soruların yöneltildiği Stano, “Bunun mümkün olup olmayacağına bakacağız, kendisinin ekibiyle temas halindeyiz” açıklamasını yaptı.

Navalnıy’ın ‘kimyasal silah kullanılarak öldürülmeye çalışılmasıyla’ ilgili sorularının yanıtsız kaldığını belirten Stano, bunun Borrell’ın ziyaretinin nedenlerinden biri olduğunu ve bu ziyaretin tüm AB adına çok güçlü ve açık bir sinyal barındırdığını ifade etti.

Kremlin: Diyaloğun yeniden tesis edilmesini istiyoruz

Kremlin’den ise çeşitli alanlardaki fikir ayrılıklarını ele almak için Moskova ile Brüksel arasındaki diyaloğun yeniden tesis edilmesini istedikleri açıklaması geldi.