Romanya'da vaftiz edilen 6 haftalık bebeğin hayatını kaybetmesi sonrası büyük tepki

Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan Romanya'da bir kilisede 6 haftalık bir bebeğin vaftiz edildikten hemen sonra ölmesi, törenin kurallarında güncelleme yapılmasına dair tartışmaları alevlendirdi.

Romanya'da Ortodoks Kilisesi, bir bebeğin kilisedeki vaftiz töreninin ardından hayatını kaybetmesi sonrası eleştirilerin odağında.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Suceava kentinde 3 kere suya batırılıp çıkarıldığı vaftiz töreni sonrası kalbi duran 6 haftalık bebek hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Otopsi sonuçları bebeğin akciğerinde su bulunduğunu gösterdi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

A six-week-old baby boy has died in Romania after his face was submerged in water several times during baptism https://t.co/9J2gVdXAQZ — Dr. Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) February 2, 2021

​Bununla birlikte vaftiz töreni kurallarında değişikliğe gidilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanyada 56 binden fazla imza toplandı. Bir internet kullanıcısı da törenin 'zalimliğini' kınarken bir diğeri 'bu kuralları sürdürmenin Tanrı'nın isteği olduğunu düşünmekte ısrar edenlerin inatçılığını' eleştirdi.

Prosecutors have opened a manslaughter probe against the priest in the northeastern city of Suceava. https://t.co/PbWQvdkLdy — TheJournal.ie (@thejournal_ie) February 5, 2021

​Nüfusunun yüzde 80'inden fazlası Ortodoks olan Romanya'da son yıllarda benzer olaylar yerel basına yansımıştı. Rumen Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vasile Banescu vaftiz esnasında bebeğin tüm vücudunun suya batırılmasındansa alnına su dökülmesinde sakınca olmadığını söylemişti. Ancak kilisenin muhafakazar kanadının lideri Başpiskopos Teodosie kuralların değişmeyeceğinde ısrarcı olmuştu.